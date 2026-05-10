DEFA-Legende über Kollegen und den Tod: "Ich bin von Toten umzingelt"

Leipzig - Schauspieler Hermann Beyer feiert bald seinen 83. Geburtstag - mehr als 60 Jahre ist er eine feste Größe im Theater- und Filmbusiness, hat in unzähligen DEFA-Produktionen mitgespielt. Im MDR-"Riverboat" packte er nun so manche Anekdote aus, doch auch der Tod spielt in der Sendung eine Rolle.

Hermann Beyer (82) war nach drei Jahren mal wieder "Riverboat" zu Gast und plauderte aus dem Nähkästchen. (Archivbild) © IMAGO / STAR-MEDIA

"Ich bin mittlerweile umzingelt von Toten", so der noch 82-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher (57), die ihn als einen ihrer Lieblingsgäste bezeichnet. Zuletzt in der Talkshow war er vor drei Jahren, seitdem duzen sich die beiden.

Einer der erwähnten Toten ist Schauspiel-Kollege Uwe Kockisch, der im vergangenen Dezember im Alter von 81 Jahren in Madrid gestorben war. Medienberichten zufolge soll er einer Lungenkrebserkrankung erlegen sein.

"Ich finde es sehr traurig, dass Uwe nicht nochmal zurückgekommen ist und dass wir uns nicht öfter gesehen haben", erzählte Beyer weiter. "Aber es sind ja ganz viele in den letzten zwei, drei, vier Jahren gestorben, mit denen ich persönlich zu tun hatte."

Als richtige Freunde würde der gebürtige Thüringer sich und Kockisch nicht bezeichnen. Vielmehr sei es Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek (†78) gewesen, den eine Freundschaft mit Kockisch verband.

Alle drei arbeiteten für die DEFA-Produktion "Treffen in Travers" (1989) zusammen - ein Film, der Beyer persönlich sehr viel bedeutet habe. Später haben er und Kockisch sogar eine Zeit lang im selben Haus gelebt. In den Jahren vor dessen Tod habe zwar immer mal wieder telefonischer Kontakt bestanden, in Madrid besucht habe er ihn aber nie.