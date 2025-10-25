Demenz-Experte im "Riverboat": "Sie sind in einer Welt, die wir uns nicht vorstellen können"

Leipzig - In der MDR-Talkshow " Riverboat " sprach der Mediziner Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer (72) über seinen an Demenz erkrankten Vater und die Überforderung vieler pflegender Angehöriger.

Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer begleitete seinen Vater, der an Demenz erkrankte und lernte dabei, dass sich dieser häufig in einer ganz anderen Realität befand. (Archivbild) © IMAGO / STAR-MEDIA

"Es gibt ja hundert verschiedene Formen von Demenz und Übergänge von Depressionen oder auch Parkinson", erklärt der Arzt Moderatorin Kim Fisher (56). "Bei meinem Vater war ein erstes Symptom diese Schüttellähmung. Wir wissen heute, das hat unter anderem was mit einer Entstehung der Demenz zu tun."

Mit 86 Jahren habe ihm sein Vater gesagt, dass da "irgendetwas" in seinem Kopf sei. Grönemeyer habe es zunächst aufs Alter geschoben, bis er wenig später die ersten Anzeichen erkannt habe: "Mein Vater wurde dement, und zwar ganz rasant."

In der Gerontontologie habe er seinem Vater dann häufig aus heftigen Episoden heraushelfen müssen, da die Pfleger mit ihm überfordert gewesen seien. Immer wieder habe sich sein Vater in traumatische Erlebnisse aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges zurückversetzt gesehen. Dort hatte er neben seinem rechten Arm auch viele Freunde und Familienmitglieder verloren. Grönemeyer selbst lernte in diesen Situationen, dass er sich auf die Realität seines Vaters einlassen muss, um ihm helfen zu können.

"Das möchte ich auch allen mitgeben: Die Menschen sind in einer ganz anderen Welt, die wir uns nicht vorstellen können, und bitte lasst euch auf sie ein und beschimpft sie nicht, sondern nehmt sie an und umarmt sie", so der Professor.