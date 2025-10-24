Burdecki, Boning, Grönemeyer: Diese Stars checken im "Riverboat" ein
Leipzig - Schauspieler, ein Reality-Star, eine Sängerin und ein Star-Mediziner: Das sind nur einige Gäste im MDR "Riverboat" am Freitagabend.
Das Moderatoren-Duo bestehend aus Kim Fisher (56) und Klaus Brinkbäumer (58) begrüßt unter anderem "SOKO Leipzig"-Star Marco Girnth (55) im Studio in der Media City Leipzig.
Girnth war 25 Jahre lang fester Bestandteil der Krimi-Serie und drehte mehr als 500 Folgen. Er machte seine eigenen Stunts, löste als Jan Maybach unzählige Fälle und hat unfassbar viele Dinge am Set erlebt.
In der aktuellen 26. Staffel wird der 55-Jährige allerdings zum letzten Mal zu sehen sein. Warum er aufhört, erzählt er im MDR "Riverboat".
Neben Girnth wird eine quirlige Blondine Platz nehmen, die ihre TV-Karriere in einer Reality-Show begann und mittlerweile die Herzen von vielen Zuschauern erobert hat: Evelyn Burdecki (37).
In ihrer neuen Sky-Dokuserie "Being Burdecki" zeigt die Tochter polnischer Einwanderer sich von ihrer ganz persönlichen Seite und gibt exklusive Einblicke in ihr Leben. Darüber hinaus hat die Dschungelkönigin von 2019 in diesem Jahr ihren eigenen Podcast gestartet und spielte im "Traumschiff" mit.
Auch diese Stars kommen am Freitag ins Leipziger "Riverboat"
- Wigald Boning (58), Comedian und Moderator
- Stefanie Hertel (46), Sängerin und Moderatorin
- Luise Bähr (46), Schauspielerin unter anderem in "Die Bergretter"
- Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer (72), Star-Mediziner, Wissenschaftler und Autor unter anderem des Buches "Demenz"
- Anke und Wernfried Koch, Pflegeeltern aus Sachsen-Anhalt, die bisher mehr als 150 Kindern ein Zuhause gaben
Das MDR "Riverboat" seht Ihr am Freitagabend um 22 Uhr im MDR oder später online zum Nachschauen in der ARD Mediathek.
Titelfoto: Bildmontage: MDR/Stephan Flad; Henning Kaiser/dpa; Rolf Vennenbernd/dpa