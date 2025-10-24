Burdecki, Boning, Grönemeyer: Diese Stars checken im "Riverboat" ein

In der neuen Folge des MDR "Riverboat" sind unter anderem "SOKO Leipzig"-Star Marco Girnth und Evelyn Burdecki zu Gast.

Von Tamina Porada

Leipzig - Schauspieler, ein Reality-Star, eine Sängerin und ein Star-Mediziner: Das sind nur einige Gäste im MDR "Riverboat" am Freitagabend.

Klaus Brinkbäumer (58) und Kim Fisher (56) moderieren die Sendung in dieser Woche.  © MDR/Stephan Flad

Das Moderatoren-Duo bestehend aus Kim Fisher (56) und Klaus Brinkbäumer (58) begrüßt unter anderem "SOKO Leipzig"-Star Marco Girnth (55) im Studio in der Media City Leipzig.

Girnth war 25 Jahre lang fester Bestandteil der Krimi-Serie und drehte mehr als 500 Folgen. Er machte seine eigenen Stunts, löste als Jan Maybach unzählige Fälle und hat unfassbar viele Dinge am Set erlebt.

In der aktuellen 26. Staffel wird der 55-Jährige allerdings zum letzten Mal zu sehen sein. Warum er aufhört, erzählt er im MDR "Riverboat".

Riverboat "Tatort"-Star Martin Brambach beichtet: Was hat er mit Diebstahl aus Grünem Gewölbe zu tun?

Neben Girnth wird eine quirlige Blondine Platz nehmen, die ihre TV-Karriere in einer Reality-Show begann und mittlerweile die Herzen von vielen Zuschauern erobert hat: Evelyn Burdecki (37).

In ihrer neuen Sky-Dokuserie "Being Burdecki" zeigt die Tochter polnischer Einwanderer sich von ihrer ganz persönlichen Seite und gibt exklusive Einblicke in ihr Leben. Darüber hinaus hat die Dschungelkönigin von 2019 in diesem Jahr ihren eigenen Podcast gestartet und spielte im "Traumschiff" mit.

Auch diese Stars kommen am Freitag ins Leipziger "Riverboat"

Unter anderem "SOKO Leipzig"-Star Marco Girnth (55, l.), Evelyn Burdecki (37, M.) und Schauspieler Wigald Boning (58) sind im "Riverboat" zu Gast.  © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa; Rolf Vennenbernd/dpa; Henning Kaiser/dpa
Neben Girnth und Burdecki sind folgende Stars am Freitag in der beliebten Talkshow zu Gast:

  • Wigald Boning (58), Comedian und Moderator
  • Stefanie Hertel (46), Sängerin und Moderatorin
  • Luise Bähr (46), Schauspielerin unter anderem in "Die Bergretter"
  • Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer (72), Star-Mediziner, Wissenschaftler und Autor unter anderem des Buches "Demenz"
  • Anke und Wernfried Koch, Pflegeeltern aus Sachsen-Anhalt, die bisher mehr als 150 Kindern ein Zuhause gaben

Das MDR "Riverboat" seht Ihr am Freitagabend um 22 Uhr im MDR oder später online zum Nachschauen in der ARD Mediathek.

Titelfoto: Bildmontage: MDR/Stephan Flad; Henning Kaiser/dpa; Rolf Vennenbernd/dpa

