Burdecki, Boning, Grönemeyer: Diese Stars checken im "Riverboat" ein

Leipzig - Schauspieler, ein Reality-Star, eine Sängerin und ein Star-Mediziner: Das sind nur einige Gäste im MDR "Riverboat" am Freitagabend.

Klaus Brinkbäumer (58) und Kim Fisher (56) moderieren die Sendung in dieser Woche. © MDR/Stephan Flad

Das Moderatoren-Duo bestehend aus Kim Fisher (56) und Klaus Brinkbäumer (58) begrüßt unter anderem "SOKO Leipzig"-Star Marco Girnth (55) im Studio in der Media City Leipzig.

Girnth war 25 Jahre lang fester Bestandteil der Krimi-Serie und drehte mehr als 500 Folgen. Er machte seine eigenen Stunts, löste als Jan Maybach unzählige Fälle und hat unfassbar viele Dinge am Set erlebt.

In der aktuellen 26. Staffel wird der 55-Jährige allerdings zum letzten Mal zu sehen sein. Warum er aufhört, erzählt er im MDR "Riverboat".

Neben Girnth wird eine quirlige Blondine Platz nehmen, die ihre TV-Karriere in einer Reality-Show begann und mittlerweile die Herzen von vielen Zuschauern erobert hat: Evelyn Burdecki (37).

In ihrer neuen Sky-Dokuserie "Being Burdecki" zeigt die Tochter polnischer Einwanderer sich von ihrer ganz persönlichen Seite und gibt exklusive Einblicke in ihr Leben. Darüber hinaus hat die Dschungelkönigin von 2019 in diesem Jahr ihren eigenen Podcast gestartet und spielte im "Traumschiff" mit.