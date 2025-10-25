Wigald Boning verrät im "Riverboat", warum er in Stöckelschuhen auf die Zugspitze lief und scheiterte

Leipzig - In der MDR-Talkshow " Riverboat " hat Comedian und TV-Multitalent Wigald Boning (58) verraten, warum sein Versuch, mit Stöckelschuhen die Zugspitze zu erklimmen scheiterte und womit er den größten Shitstorm seiner Karriere ausgelöst hat.

Komiker Wigald Boning (58) verrät im "Riverboat" warum sein Gipfelsturm in Stöckelschuhen scheiterte. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

"Wigald du hast bei deinem letzten Besuch im Riverboat 2022 eine ganze besondere Ankündigung gemacht. Was wolltest du tun?", fragt Moderator Klaus Brinkbäumer (58) den Komiker einleitend.

"Das weiß ich nicht mehr", scherzt Boning, der wie so oft in letzter Zeit, eine freche Badekappe trägt. "Achso, ich wollte in Stöckelschuhen auf die Zugspitze!"

Bis zur Hälfte der Strecke habe er es damals geschafft: "Dann brachen die Stöckel ab", erinnert sich der Comedian. "Ich weiß, dass es geht, es muss noch nachgeholt werden. Ich sammle gerade die mir passenden Stöckelschuhe. Ich brauche nämlich ein paar Ersatzpaare und einen Kameramann, der schnell unterwegs ist."

Schauspielerin Luise Bähr (46), bekannt aus "Die Bergretter", und Mediziner Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer (72) sind da anderer Meinung: "Ganz viele Unfälle am Berg passieren wegen falschem Schuhwerk", warnt Bähr. "Wenn man sich im Sommer mal anschaut, wer da in Flipflops unterwegs ist, kann ich nicht empfehlen."