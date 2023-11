"Der war stinksauer": Warum dieser Promi wütend auf Hundeprofi Martin Rütter war

Leipzig - Ihn fragen die Menschen, die Probleme mit ihren geliebten Vierbeinern, um Rat: Hundeprofi Martin Rütter (53) erzählt am Freitagabend im MDR-"Riverboat" von witzigen Begegnungen mit Hundehaltern, die schon auch mal empfindlich auf sein Urteil reagieren.

Martin Rütter (53) hat seine ganz eigene Meinung über so manchen Hundehalter. © IMAGO / Future Image

Hundebesitzer unter sich: Kim Fisher (54) und Rütter haben eines gemeinsam, beide haben einen Hund. Und so haben sich die Moderatorin und der Hundeprofi auch eine Menge zu erzählen - immerhin gebe es eine Menge Halter, die eben nicht alles so richtig machen, wie sie selbst glauben.

Das gehe schon los mit Sätzen wie "Die regeln das schon untereinander". Ihm stelle sich immer die Frage, ob Hundebesitzer das tatsächlich der natürlichen Selektion überlassen wollen.

"Wenn da wirklich 40 Kilo auf vier Kilo treffen, ist das ein Thema. Es hat ja gute Gründe, dass die Klitschkos bisher nie gegen Bernhard Hoëcker angetreten sind", so der gebürtige Westfale schmunzelnd.

Doch natürlich weiß er auch von guten Erfahrungen zu berichten. So bezeichnet er einen Fall als seinen "schönsten Hausbesuch". Damals waren es nicht die Hundebesitzer selbst, die sich bei ihm meldeten, sondern deren Urenkel, die die Situation als totales Chaos beschrieben.

Also fuhr er los. "Zwei rüstige Menschen über 90 öffneten die Tür und es gab so einen kleinen Toy-Pudel, also die kleinste Pudelart, völlig unauffällig, alles war prima", erzählt er von dem Erlebten. Es gab Kuchen - aber nicht nur für die Menschen.

"Irgendwann hopste dieser Hund mit einem totalen Selbstverständnis erst auf den Stuhl, dann auf den Tisch und nagte wie selbstverständlich an dem Kuchen. Und die beiden Herrschaften mampften so weiter und alles war ganz normal", lacht Rütter.