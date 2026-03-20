Die Damen-Runde dominiert: Mit diesen Gästen legt das Riverboat heute Abend ab

Leipzig - Hoch die Hände, Wochenende! Das wird nämlich wie immer am Freitagabend mit dem MDR-"Riverboat" eingeläutet. Dabei sind allerlei Promis aus Show, Kultur und Sport.

Feministin Alice Schwarzer (83) wird auch im "Riverboat" sicher nicht mit ihrer Meinung hinterm Berg halten. © Jens Kalaene/dpa

Natürlich darf ein Gast am Buchmesse-Wochenende in Leipzig auch in der beliebten Talkshow nicht fehlen: Frauenrechtlerin und Publizistin Alice Schwarzer (83).

Deutschlands wohl bekannteste Feministin ist ohnehin in der Stadt, spricht am Donnerstag- und Samstagabend im Rahmen des Lesefestivals "Leipzig liest" über ihr erst im Februar erschienenes Buch "Feminismus pur. 99 Worte".

Darin zieht die Frau, die keine Konfrontation scheut, anhand von 99 Begriffen eine Art Lebensbilanz. Und auch im "Riverboat" werden das Werk und Schwarzers Sicht auf die Welt sicher Thema sein.

Ebenfalls auf der Buchmesse tritt Schauspielerin Mai Duong Kieu (39) auf, die den MDR-Zuschauern wohl aus "In aller Freundschaft" bekannt sein dürfte.

Im vergangenen Jahr verließ sie die beliebte Arztserie, widmete sich seitdem unter anderem ihrem eigenen Buch, in dem sie über die Kraft des Kung-Fu und ihren Weg zu sich selbst berichtet.