Die Damen-Runde dominiert: Mit diesen Gästen legt das Riverboat heute Abend ab
Leipzig - Hoch die Hände, Wochenende! Das wird nämlich wie immer am Freitagabend mit dem MDR-"Riverboat" eingeläutet. Dabei sind allerlei Promis aus Show, Kultur und Sport.
Natürlich darf ein Gast am Buchmesse-Wochenende in Leipzig auch in der beliebten Talkshow nicht fehlen: Frauenrechtlerin und Publizistin Alice Schwarzer (83).
Deutschlands wohl bekannteste Feministin ist ohnehin in der Stadt, spricht am Donnerstag- und Samstagabend im Rahmen des Lesefestivals "Leipzig liest" über ihr erst im Februar erschienenes Buch "Feminismus pur. 99 Worte".
Darin zieht die Frau, die keine Konfrontation scheut, anhand von 99 Begriffen eine Art Lebensbilanz. Und auch im "Riverboat" werden das Werk und Schwarzers Sicht auf die Welt sicher Thema sein.
Ebenfalls auf der Buchmesse tritt Schauspielerin Mai Duong Kieu (39) auf, die den MDR-Zuschauern wohl aus "In aller Freundschaft" bekannt sein dürfte.
Im vergangenen Jahr verließ sie die beliebte Arztserie, widmete sich seitdem unter anderem ihrem eigenen Buch, in dem sie über die Kraft des Kung-Fu und ihren Weg zu sich selbst berichtet.
Nicht nur Buchmesse-Gäste im "Riverboat"
Die Damen-Runde wird komplettiert von Schlagerstar Beatrice Egli (37), die das Publikum auch 13 Jahre nach ihrem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" noch immer begeistert, und Schauspielerin Simone Rethel-Heesters (76).
Die Witwe des 2011 verstorbenen Entertainers Johannes "Jopie" Heesters (†108) durfte erst kürzlich ein ganz besonderes Jubiläum feiern.
Aber natürlich begrüßen die Moderatoren Kim Fisher (56) und Klaus Brinkbäumer (59) am Freitagabend auch einige Herren. Mit dabei sind:
Radsport-Legende Jan Ullrich (52) und Ex-Radrennfahrer Rick Zabel (32), die gemeinsam einen Podcast betreiben
Schlagerstar Olaf der Flipper (79), einst Sänger des Trios "Die Flippers", der trotz des anstehenden runden Geburtstags noch lange nicht an das Karriereende denkt
Das "Riverboat" seht Ihr wie immer am Freitagabend um 22 Uhr im MDR und danach auf Abruf in der Mediathek.
Titelfoto: MDR/Stephan Flad