Diese Gäste hat das Riverboat zum Valentinstag an Bord, doch eine fehlt plötzlich

Kim Fisher (55) und Matze Knop (50) begrüßen am Freitagabend wieder einige unterhaltsame Gäste. © MDR/Kirsten Nijhof

Eigentlich sollte die Schauspielerin am Freitagabend im Leipziger Studio dabei sein, doch offenbar musste sie kurzfristig absagen. Dabei hätte sie sicher so einiges zu erzählen gehabt - immerhin laufen aktuell die neuesten Folgen der ZDF-Serie "Frühling" und auch ihre Teilnahme bei "Let's Dance" steht kurz bevor.

Doch die vergangenen Wochen dürften auch nicht leicht gewesen sein für die gebürtige Leipzigerin: Ihr Partner Christoph wurde kurz vor Weihnachten tot aufgefunden, soll sich das Leben genommen haben.

An Thomallas Stelle wird Schauspieler Hendrik Duryn (57) auf einem der Talksessel Platz nehmen und dem Moderatoren-Duo Kim Fisher (55) und Matze Knop (50) Rede und Antwort stehen.

Einst als "Der Lehrer" bekannt geworden, ist der Leipziger derzeit als Ermittler Tjark Wolf in neuen Folgen des "Dünentod"-Krimis bei RTL zu sehen. Weitere Episoden wurden bereits bestätigt.

Und auch mit seiner Paraderolle als Lehrer Stefan Vollmer kehrt Duryn auf die TV-Bildschirme zurück, wie erst am Donnerstag bekannt wurde. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, was der 57-Jährige darüber so zu erzählen hat.