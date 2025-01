Neue "Dünentod"-Staffel startet, doch Fans müssen Abschied nehmen!

Wilhelmshaven/Leipzig - Der "Tödliche Dienst-Tag" ist zurück und damit auch Schauspieler Hendrik Duryn (57). Im Februar werden zwei brandneue "Dünentod"- Krimis mit ihm in der Hauptrolle zu sehen sein.

Für die gebürtige Berlinerin sind es allerdings die letzten zwei Fälle, in denen die beiden gemeinsam auf Verbrecherjagd gehen. Zwar wurde bereits die Fortsetzung der beliebten Krimireihe bestätigt, doch Barucki verlässt das Team, möchte sich nach dieser Staffel neuen Herausforderungen widmen.

Wie gewohnt wird Hendrik Duryn in der Rolle des Hauptkommissars Tjark Wolf ermitteln, an dessen Seite außerdem seine Kollegin Femke Folkmer (gespielt von Pia-Micaela Barucki, 34).

Am 11. Februar ist es so weit: "Schatten der Vergangenheit" heißt der sechste Teil der auf den Romanen von Autor Sven Koch (55) basierenden Reihe "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi", und der läuft zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL , im Stream bei RTL+ bereits eine Woche zuvor.

Auch mit übel zugerichteten Leichen müssen sich die beiden Ermittler wieder herumschlagen. © RTL/Stephan Rabold

Wie ihre Rolle aus der Serie ausscheidet und ob der Leipziger eine neue Drehpartnerin an die Seite gestellt bekommt oder in Zukunft solo ermittelt, ließ der Sender bislang noch offen.

In "Schatten der Vergangenheit" ermitteln Tjark und Femke gegen einen unbekannten Mörder, der seine Opfer nummeriert und diese Nummern per SMS an den Ermittler schickt.

Als sich das Team noch fragt, warum Tjark diese Nachrichten bekommt, wird seine Geliebte Barbara entführt und plötzlich bekommt der Fall eine völlig neue Dimension.

In "Tödliche Geheimnisse" ist es Femke, die persönlich tiefer involviert ist, als ihr lieb ist. Denn sie kennt das Mordopfer von früher und kommt einem streng gehüteten Geheimnis auf die Spur.

Mehr verrät RTL bislang noch nicht, aber die Fans können sich auf jeden Fall auf zwei neue, spannende "Dünentod"-Folgen freuen. Mit dabei sind außerdem unter anderem wieder Florian Panzner (48) als Chef Hauke Berndsten, Yasemin Cetinkaya (36) als Ermittlerin Ceylan Özer sowie Alessija Lause (44) als Barbara Schröder.