Ein Baumfreund und ein "The Voice"-Star: Das sind die Gäste im Riverboat

Leipzig - Nach der langen Sommerpause hat das MDR-Riverbot wieder Fahrtwasser bekommen. In der neuen Folge von Freitag begrüßt das Moderationsteam aus Kim Fisher (55) und Matze Knop (49) unter anderem den Waldexperten Peter Wohlleben (60) und "The Voice"-Star Georg Stengel (30).

Gewonnen hatte er den Wettbewerb zwar nicht, aber er erlangte unter anderem mit Hits wie "Mars" oder "Holterdiepolter" auch fernab von "The Voice" große Beliebtheit.

Für die musikalische Untermalung kann indes Georg Stengel sorgen. Der 30-jährige Brandenburger stand 2016 bei der Castingshow "The Voice of Germany" auf der Bühne.

Kürzlich hat er sein neues Buch "Buchenleben" veröffentlicht, in dem er die Perspektive wechselt und aus dem Leben einer 250 Jahre alte Buche von deren Erlebnissen und Erfahrungen erzählt. Vielleicht kommen die Riverboat-Zuschauer in den Genuss einer kleinen Leseprobe?

Förster und Autor Peter Wohlleben wurde mit seinem Bestseller "Das geheime Leben der Bäume" weltweit als Verfechter für eine nachhaltige Waldwirtschaft bekannt und lehrt mittlerweile in seiner "Waldakademie" ein achtsames Zusammenleben zwischen Mensch und Natur.

Im Juli und August stand Stengel außerdem als einer der seltenen Voracts für Roland Kaiser (72) bei der Kaisermania am Elbufer Dresden auf der Bühne.

Die neue Ausgabe vom Riverboat läuft wie gewohnt am Freitagabend um 22 Uhr im MDR. Wer die Folge verpasst, kann sie sich danach in Ruhe in der Mediathek ansehen.