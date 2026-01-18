"Let's Dance": Mark Keller kämpfte mit kaputter Hüfte - und tanzte trotzdem weiter!
Hamburg - 2024 nahm Mark Keller (60) an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil. Doch kurz vor dem Viertelfinale dann der überraschende Abbruch: Wegen einer Verletzung an der Achillessehne konnte der "Der Bergdoktor"-Star nicht mehr weitertanzen. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Der Auslöser für die Verletzung lag bereits lange zurück!
"Wann ging das los mit der Hüfte?", wollte Moderatorin Bettina Tietjen (66) von dem Schauspieler am Freitag in der "NDR Talk Show" wissen.
"Schuld war mein Erstgeborener Aaron", beginnt der 60-Jährige zu erzählen. Nachdem Keller damals von Köln aus fünf Stunden lang nach einem Dreh zurück nach Hause an den Bodensee gefahren war, überredeten ihn seine Söhne, gemeinsam Tennis zu spielen.
Noch müde vom Dreh und ohne sich aufzuwärmen, fuhr der 60-Jährige mit seinen Jungs zum Training. "Und dann direkt Bälle geschlagen, Aaron voll draufgeschlagen. Ich springe nach dem Ball und dann habe ich gedacht: ouh. Irgendwas war jetzt anders als sonst", erklärte er.
Trotz der Schmerzen spielte der Schauspieler zunächst weiter. "Dann fing es so langsam an, dass mein Hüftbeuger immer wehgetan hat. Und irgendwann bin ich dann zum Arzt." Doch das Problem an der ganzen Sache: "Davor hatte ich im November 2023 schon bei 'Let's Dance' unterschrieben", beichtete Keller.
Mark Keller: Trotz Hüft-Verletzung tanzte er bei "Let's Dance"
Der Schauspieler entschied sich dazu, ein MRT zu machen. Doch dann der Schock: "Herr Keller, die Hüfte muss raus. Da ist überhaupt nichts mehr da", zitierte er die Ärztin. Doch der 60-Jährige ließ sich nicht unterkriegen.
Im Februar 2024 startete schließlich die 17. Staffel der Tanzshow. Trotz kaputter Hüfte trat Keller gemeinsam mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (37) an.
"Dann hat mir der Arzt da Kortison reingespritzt, weil er meinte, das Ding muss sowieso raus. Dann habe ich mit Kortison weitergetanzt." Doch es kam noch dicker. Denn genau durch diese Fehlstellung in der Hüfte wurde seine Achillessehne nach der zehnten Sendung dick. Es kam zum Show-Abbruch.
Im März 2025 folgte schließlich die notwendige Hüft-OP. Keller erholte sich daraufhin schnell. Beschwerden habe der "Bergdoktor"-Star nun kaum mehr.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa