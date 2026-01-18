"Let's Dance": Mark Keller kämpfte mit kaputter Hüfte - und tanzte trotzdem weiter!

Hamburg - 2024 nahm Mark Keller (60) an der RTL-Tanzshow " Let's Dance " teil. Doch kurz vor dem Viertelfinale dann der überraschende Abbruch: Wegen einer Verletzung an der Achillessehne konnte der " Der Bergdoktor "-Star nicht mehr weitertanzen. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Der Auslöser für die Verletzung lag bereits lange zurück!

2024 nahm "Bergdoktor"-Star Mark Keller (60) an der Tanzshow "Let's Dance" teil. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wann ging das los mit der Hüfte?", wollte Moderatorin Bettina Tietjen (66) von dem Schauspieler am Freitag in der "NDR Talk Show" wissen.

"Schuld war mein Erstgeborener Aaron", beginnt der 60-Jährige zu erzählen. Nachdem Keller damals von Köln aus fünf Stunden lang nach einem Dreh zurück nach Hause an den Bodensee gefahren war, überredeten ihn seine Söhne, gemeinsam Tennis zu spielen.

Noch müde vom Dreh und ohne sich aufzuwärmen, fuhr der 60-Jährige mit seinen Jungs zum Training. "Und dann direkt Bälle geschlagen, Aaron voll draufgeschlagen. Ich springe nach dem Ball und dann habe ich gedacht: ouh. Irgendwas war jetzt anders als sonst", erklärte er.

Trotz der Schmerzen spielte der Schauspieler zunächst weiter. "Dann fing es so langsam an, dass mein Hüftbeuger immer wehgetan hat. Und irgendwann bin ich dann zum Arzt." Doch das Problem an der ganzen Sache: "Davor hatte ich im November 2023 schon bei 'Let's Dance' unterschrieben", beichtete Keller.