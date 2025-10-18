Fotograf packt im "Riverboat" über gefährlichste Reise aus: "Wollte nicht der Angsthase sein"

Leipzig - In der MDR-Talkshow " Riverboat " spricht der Fotograf und Filmemacher Dennis Schmelz (37) über seine Reisen um die Welt, die Geburt seiner Tochter und den Kampf gegen die eigene Angst.

Im Gespräch mit "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher (56) sprach der Fotograf und Filmemacher über seine Abenteuer. (Archivbild) © Gerald Matzka/dpa

80 Länder hat der 37-Jährige in seinem Leben bereits bereist, häufig verschlug es ihn dabei an die abgelegensten Orte der Erde, immer auf der Jagd nach spektakulären Eindrücken und Geschichten.

Mit seinem Bild eines einsamen Reiters auf einem Felsvorsprung in Kappakodien errang Schmelz erst kürzlich den Sieg bei den "Drone Photo Awards 2025".

Doch auch mit heimischen Kulissen gelang es dem in Erfurt lebenden Fotografen bereits, viralen Content zu erschaffen. Ein von ihm und seinem Team produzierter Drohnenflug durch die Wartburg (Thüringen) wurde in sozialen Medien tausendfach geteilt und sorgte dabei für Gänsehaut.

Ein faszinierendes Gespür für Licht und Perspektiven zeichnet seine Arbeiten dabei häufig aus. Um den Traum von der Selbstständigkeit zu verwirklichen, sah sich Schmelz jedoch nicht nur gezwungen, große Risiken einzugehen, sondern musste auch seine eigenen Ängste überwinden lernen. Ein Mensch half ihm dabei ganz besonders.