Hellseher und Ärzte: Riverboat am Freitag mit facettenreicher Besatzung

Leipzig - Auch an diesem Freitag erwartet die Riverboat-Zuschauer eine bunte Mischung an Gästen. Hier ist von Hellsehern über Schauspieler und Moderatoren bis zu Ärzten alles dabei.

In Jogginghose und Bademantel sorgt Olli Dittrich (66) als Kneipenlegende "Dittsche" für ordentlich Lacher. Am Freitag ist bei Riverboats Kim Fisher (54) zu Gast. © Bildmontage: Gerald Matzka/dpa, Georg Wendt/dpa

Mit Dr. Anne Fleck (51) sind am Freitagabend zwei Gesprächsthemen schon mal sicher: Ernährung und Gesundheit.

Dass sie auf den Gebieten Expertin ist, beweist sie nicht nur mit ihrem Doktortitel, sondern auch als Bestseller-Autorin mit Büchern wie "Gesünder geht's kaum" (2022) und "Energy: In 5 Minuten" (2021).

Alle Geheimnisse für die perfekte Ernährung, die Fleck am Freitag nicht verrät, lüftet eventuell Gedankenleser Thorsten Havener (50). Als Mental-Magier offenbart er anhand der Körpersprache verborgene Gedanken und sorgt damit für massenhaftes Staunen.

Für weitere Highlights sorgt der preisgekrönte Schauspieler, Parodist und Komiker Olli Dittrich (66). Seit 2004 bringt er im Bademantel und Jogginghose als Kneipen-Legende "Dittsche" seine Fans zum Lachen.

Neben seinen Talenten als Darsteller trifft Dittrich auch auf dem Schlagzeug jeden Ton, wie er als "Ringofire" in der Hamburger Band "Texas Lightning" ("No No Never") zeigte.