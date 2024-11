Jan Ullrich über seinen Weg zurück ins Leben: "Kann meine Träume wieder ausleben"

Jan Ullrich (50), hier bei der Premiere seiner Doku "Jan Ullrich - Der Gejagte", war am Freitag zu Gast im "Riverboat". © Angelika Warmuth/dpa

Denn natürlich wollten die "Riverboat"-Zuschauer Ullrich in seinem Element auf dem Fahrrad sehen. Gezeigt wurde die Andorra-Etappe, in der sich der heute 50-Jährige 1997 das Gelbe Trikot der Tour de France sicherte.

Woran er in diesem Moment dachte, wollte Moderator Matze Knop (49) von seinem Gast erfahren. "Also erst mal: 'Da vorn ist die Ziellinie, da sind die Schmerzen vorbei'", witzelte dieser darauf.

Ihm sei klar gewesen, dass er das Gelbe Trikot nach dieser Strecke übernehmen werde. "Das war schon immer mein Traum. Irgendwann mal eine Königs-Etappe zu gewinnen und vielleicht mal ein paar Tage in Gelb zu fahren."

Der Sieg war ihm in diesem Moment immerhin noch nicht gewiss. Zehn Tage waren es noch bis zum endgültigen Ziel in Paris. "Da habe ich noch nicht geglaubt, ich könnte es schaffen. Du schwebst dann auf so einer Wolke sieben. Ging natürlich nur kurz, denn am nächsten Tag stand schon wieder eine schwere Etappe an."