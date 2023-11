Joey Kelly ist kein Kostverächter: "Habe einen frisch überfahrenen Hasen von der Straße gekratzt!"

"Ich überlege oft, einfach aufzugeben, wenn ich an meinem körperlichen Limit ankomme. Den inneren Schweinehund zu überwinden ist manchmal echt schwer. Aber dann hat man am Ziel die ganze Freude und die Motivation für den nächsten Wüstenlauf oder die nächste Challenge. Ich mache das 100 Prozent freiwillig", bekräftigte der 50-Jährige.

Der Ausdauersport sei ein perfekter Ausgleich für seine Arbeit in der Kelly Family gewesen, so Joey Kelly. Später wurden aus dem Laufen unter erschwerten Bedingungen eine Leidenschaft und Berufung.

"Warum tust du dir das mit dem Überlebenstraining und den Iron Man-Läufen an?", formulierte Schauspielerin Elena Uhlig (48) in der Riverboat -Talkrunde die Frage aus einer anderen Perspektive.

Im MDR-Riverboat berichtete Kelly, dass auch sein Sohn Luke (23, r.) bereits die erste Langstreckenwanderung alleine hinter sich gebracht hat - dieser durchquerte Deutschland von Rostock bis zur Zugspitze. © Instagram/lukelly.official

Wie der Papa, so der Nachwuchs: Auch Kellys Sohn Luke (23) hat seine Begeisterung für den Extremsport entdeckt und hat bereits seine erste Langstrecken-Wanderung absolviert.

"Er ist am 17. Oktober in Rostock-Warnemünde gestartet und ohne Geld losgelaufen. Er klingelte jeden Abend bei Menschen und bat um Essen und schlief in seinem Zelt in Hinterhöfen. 21 Tage später kam er am 7. November auf der Zugspitze an, bei Schnee und minus 10 Grad. Mit 23 Jahren ging er los und ich bin unglaublich stolz, dass er das geschafft hat", schwärmte Joey Kelly.



Bei so einem fleißig laufenden Papa dürfte ein solches Vorhaben allerdings niemanden überrascht haben!

