Judith Williams über ihren Vater mit Alzheimer: "Das Einzige, was hilft, war unser Humor"

Unternehmerin Judith Williams (51) war am Freitagabend zu Gast im "Riverboat". © Christian Charisius/dpa

Als sie die Diagnose erhielten, hätten beide geweint, erinnerte sich die Unternehmerin auf ihren Vater angesprochen. "Er war mein Idol, mein Optimist. Mein unglaublich herzlicher, kluger, offener Papa."

Dass sie die Erkrankung bemerkten, habe dabei nicht daran gelegen, dass ihr Vater zunehmend Dinge vergaß. Vielmehr habe sich seine Persönlichkeit verändert. "Er wurde immer griesgrämiger", so der DHDL-Star. "Das kannte ich nicht von ihm. Er war eigentlich mein Idol, ein Glas war immer halbvoll."

15 Jahre begleitete Judith Williams ihren Vater mit seiner Alzheimer-Erkrankung. "Das Einzige, was hilft, war unser Humor", sagte sie nun in der Talkshow. "An meinem letzten Geburtstag haben wir gemeinsam gefeiert. Da sagte er zu mir: 'Es war so ein schöner Tag mit Ihnen. Und jetzt verraten Sie mir bitte: Woher kennen wir uns?' Da schluckst du erst einmal."

Sie selbst habe ihm dann liebevoll erklärt, dass er ihr Papa sei und er ihr ihr Leben geschenkt habe. "Da liefen meine Tränen runter und seine Tränen runter und wir wussten, wir sind wieder beieinander."