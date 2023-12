Leichen-Experte und Podcast-Politiker: Mit diesen Gästen legt das Riverboat ab

Es ist wieder so weit, das MDR-"Riverboat" legt am heutigen Freitagabend ab und hat erneut einige Promis aus Politik, TV- und Musikbusiness an Bord.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Leinen los! Es ist wieder so weit, das MDR-"Riverboat" legt am heutigen Freitagabend ab und hat erneut einige Promis aus Politik, TV- und Musikbusiness an Bord.

Linken-Politiker Gregor Gysi (75, l.) und Ex-Verteidigungsminister Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg (52) machen jetzt zusammen einen Podcast. © Bildmontage: Kilian Genius/dpa, Sebastian Gollnow/dpa Diese zwei Neu-Podcaster haben zwei Dinge gemeinsam: Sie waren einst die Jüngsten auf ihrem jeweiligen Gebiet - Dr. Gregor Gysi (75) war der jüngste Rechtsanwalt der DDR, Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg (52) der jüngste Verteidigungsminister Deutschlands. Außerdem sind beide bis heute nicht unumstritten. Im Juni haben sich der Linken-Politiker und der Unternehmer, der vor einigen Jahren dank seiner Plagiatsaffäre in aller Munde war, zusammengetan. In ihrem Podcast "Gysi gegen Guttenberg" sprechen sie immer mittwochs über gesellschaftliche und politische Themen, die Deutschland bewegen, und nehmen dabei vermutlich kein Blatt vor den Mund. Riverboat Heute Abend großes Wiedersehen im MDR: Nussknacker Wilhelm kehrt heim nach Seiffen Das wird auch Florian Schroeder (44) nicht tun: Der Kabarettist ist seit Kurzem regelmäßig in seiner ARD-Satire-Show "Schroeder darf alles" zu sehen, befasst sich darin und in seinem neuen Buch mit unserer Gesellschaft, die sich so einig uneinig ist.

Nicht nur sie, auch Kabarettist Florian Schroeder (44) ist im "Riverboat" zu Gast. © Arne Dedert/dpa

Begrüßt werden die Gäste in dieser Woche von Kim Fisher (54) und Klaus Brinkbäumer (56). © MDR/Stephan Flad

Riverboat mit zahlreichen spannenden Gästen