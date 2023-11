Leinen los und Segel gehisst! Mit dieser Besatzung legt das Riverboat heute ab

Leipzig - Auch am heutigen Freitag wartet das Riverboat wieder darauf, mit seiner Kapitänin, der Moderatorin Kim Fisher (54), und bunter Besatzung ablegen zu können. Diese Gäste sind mit an Bord.

Erst am Freitag beeindruckte Schauspielerin Elena Uhlig (48) neben Friedrich von Thun (81) mit ihrem spontanen Auftritt in "Zimmer mit Stall". © Marc Reimann/ARD Degeto/dpa

Eine der sieben Auserwählten, die am Freitag in See stechen, ist Moderatorin und Schauspielerin Elena Uhlig. Erst am vergangenen Freitag begeisterte die 48-Jährige ihre Zuschauer mit ihrem spontanen Schauspiel-Auftritt in der ARD-Komödie "Zimmer mit Stall".

Wie sie ihre Rolle gemeistert hat, weiß Johannes Hallervorden zu beurteilen. Mit gerade einmal 25 Jahren konnte er schon in verschiedensten Stücken, Filmen und Fernsehserien, darunter auch "In aller Freundschaft", Erfahrungen sammeln.

Zudem steckt ihm sein schauspielerisches Können als Sohn von Dieter "Didi" Hallervorden einfach (88) im Blut.

In Kombination mit Komiker-Legende Mario Barth (51) ist da ein abwechslungsreiches Gespräch über Film und Fernsehen garantiert.