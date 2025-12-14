Ramon Roselly über seine Kindheit: "Familie hatte keine Weihnachtsgeschenke für mich"

Leipzig - Ramon Roselly (32) gewann 2020 " Deutschland sucht den Superstar ". Seine Kindheit war aber ganz anders, als das Leben eines berühmten Schlagerstars. Er wuchs in einer Zirkusfamilie auf und an Weihnachten waren einige Dinge etwas anders, als bei den meisten Familien.

Ramon Roselly (32) wuchs in einer Zirkusfamilie auf. © Christian Grube

Im MDR-"Riverboat" erinnerte er sich daran zurück, wie die Familie im Wohnwagen zusammenkam, um zu feiern.

Die Familie hatte eigene Traditionen und eine davon war für den Schlagersänger besonders hart. Als Kind hatten seine Verwandten mehrfach sein Weihnachtsgeschenk vergessen.

Er erzählte, dass während der Bescherung seine Eltern und Geschwister Geschenke bekamen, während er einfach nicht dran kam. "Wir haben den Ramon vergessen. Wir haben gar kein Geschenk", hieß es dann immer.

Bei dem Kind sorgte das natürlich immer für Tränen. "Ich war total traurig", sagte der 32-Jährige. Irgendwann bekam er dann doch ein Geschenk, das mehrfach eingepackt war. Unter all den Verpackungen steckte dann ein altes, getragenes Paar Socken.

Erst nach mehreren Minuten gab es auch für ihn die richtigen Geschenke. Seine Familie legte ihn so nicht nur einmal herein und ärgerte den jungen Roselly.