Schauspielerin handelt aus trauriger Gewissheit heraus: "Es kümmert sich niemand"

Leipzig - Die meisten kennen sie durch ihre Rollen in bekannten Serien und Filmen, wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Unter uns" oder "Rosamunde Pilcher". Doch Mariella Ahrens (56) widmet sich neben ihrer Schauspielkarriere einem Herzensprojekt, das sie tief berührt.

Mariella Ahrens (56) gründete vor 20 Jahren den Verein "Lebensherbst". © Instagram/mariellaahrens

Vor 20 Jahren gründete Ahrens den Verein "Lebensherbst" aus einem tiefen inneren Bedürfnis heraus, erzählt sie in der MDR-Talkshow "Riverboat".

Eigentlich sei ihr Ziel gewesen, sich einem Projekt anzuschließen, dessen Mittelpunkt die Unterstützung für Senioren ist. Doch dann musste die Schauspielerin vor Jahren feststellen: "Es gibt, nichts, es kümmert sich niemand", erzählt sie Kim Fisher (56).

Also entschloss sie sich dazu, es selbst in die Hand zu nehmen und einen Verein zu gründen.

Ohne großes Vorwissen ging sie zum Bezirksamt in Berlin, wo ihr auch direkt von der Idee abgeraten wurde - es stecke einfach zu viel Arbeit dahinter.

Doch den Senioren nicht zu helfen, war für Mariella Ahrens keine Option.

"Das war nicht einfach", erinnert sich die 56-Jährige, doch sie hat es geschafft und unterstützt noch heute Seniorenheime mit dem Ziel, Bewohner vor Einsamkeit zu bewahren und Herzenswünsche zu erfüllen. "Und ich bin so stolz darauf."