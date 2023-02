Henry Maske über Karriere und Kollege Axel Schulz: "Wow, das wird gefährlich mit dem Kerl"

Leipzig - Fast 30 Jahre ist es her, als Box-Legende Henry Maske (59) zum ersten Mal Weltmeister im Halbschwergewicht wurde. Was danach kam, hat Geschichte geschrieben. Dass Erfolg aber nicht immer nur Glanz und Glamour bedeutet, hat er jetzt im MDR-" Riverboat " erzählt.

Der frühere Box-Champion Henry Maske (59) war am Freitag im MDR-"Riverboat" zu Gast und plauderte mit Wolfgang Lippert (71). (Archivbild) © Britta Pedersen/ZB/dpa

In den 90er Jahren war es für viele fast schon selbstverständlich, an einem Samstagabend entweder sehr lange wach zu bleiben oder sich mitten in der Nacht einen Wecker zu stellen. Der Grund: Der "Gentleman" Henry Maske stieg in den Boxring und RTL übertrug seinen Kampf live.

Dass er es so weit und so erfolgreich geschafft habe, sei keine Selbstverständlichkeit gewesen, berichtet der gebürtige Brandenburger im Gespräch mit "Riverboat"-Moderator Wolfgang Lippert (71).

Die Entwicklung an die Spitze der Welt sei unglaublich gewesen, auch dank der Wende. "Mit der Wende gab es auf einmal unfassbare Möglichkeiten und wir haben sie als erstes genutzt", so der 59-Jährige. "Und du denkst so: Das ist ja jetzt alles toll und Glamour und Glanz. Glamour und Glanz waren aber nicht vorhanden."

Der Sieg sei dann natürlich ein großartiger Moment gewesen. "Aber die Farce dahin war schon eine Herausforderung der besonderen Art", erzählt der ehemalige Profi weiter.

Er sei damals als Amateur zwar erfolgreich gewesen, aber vermutlich haben nicht viele geglaubt, dass er als Profi eine Chance hätte. "Am Ende ist es doch geglückt und war für den gesamten Sport ein hervorragender Start."