Michael Baumann im "Riverboat": Was Ihr schon immer über den "Kleingarten-Sheriff" wissen wolltet

Leipzig - Sein Reich ist der Kleingarten und genau mit dieser Leidenschaft hat er sich inzwischen sogar zum Fernsehstar gemausert. Die Rede ist von "Kleingarten-Sheriff" Michael Baumann (60), der den meisten wahrscheinlich aus der Kabel-Eins-Doku "Die Schrebergärtner" bekannt ist. Am Freitag war der erste Vorsitzende des Leipziger Kleingartenvereins Gartenfreunde Südost" erstmals zu Gast im " Riverboat " - und verriet dort alles, was seine Fans schon immer über ihn wissen wollten.

1990 habe Baumann seinen ersten Garten erworben, damals noch in Gohlis, im Norden von Leipzig. Vor 18 Jahren sei er dann in den Süden der Messestadt übergesiedelt.

Baumann mit seinem berühmten "Hecken-Winkel" in "Die Schrebergärtner". Die Einhaltung der Regeln innerhalb seines Gartenvereins sorge auch dafür, dass die Mietpreise nicht in die Höhe schnellen, erklärte der erste Vereinsvorsitzende. © kabel eins

Auch seinen aus dem Fernsehen bekannten "Hecken-Winkel" hatte Michael Baumann mitgebracht. Ein Stock mit einer Höhe von 1,50 Metern und einem Winkel an der Spitze, der noch einmal 60 Zentimeter lang ist. "Das hatte ich mir mal so gebastelt, weil ich mir dachte, die Hecke darf ja nur eine bestimmte Höhe haben."

"Nicht. Ihr. Ernst!", polterte es da aus Moderatorin Kim Fisher heraus und Matze Knop schob noch ein "Ach, jetzt wirklich?" hinterher über das Utensil.

Die Maße beruhen dabei auf einer Sonderregelung mit der Stadt Leipzig, erklärte Baumann und musste dabei selbst kurz lachen. Eigentlich, so sagte er später, dürfe eine Hecke sogar nur 1,20 Meter hoch sein. "Die haben gesagt, 1,50 Meter dürfen wir haben, und da hab ich dann immer gesagt: 'Hier, wie beim Friseur, alles, was drüberguckt, muss weg.'"

Dass die Hecke nur eine bestimmte Höhe haben darf, sei übrigens im Bundeskleingartengesetz festgelegt.

Dieses besage auch, dass Kleingärten gemeinnützig sein müssen, so Baumann. Würde die Gemeinnützigkeit nicht eingehalten, würden damit die Mietpreise für den Garten steigen. "Das ist natürlich ein sozialer Aspekt. Wenn du Kleinverdiener oder Familien hast, die können sich ein Garten für 2500 oder 3000 Euro im Jahr ja nicht leisten."

Gegenüber Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckhardt (57, Grüne), die ebenfalls im "Riverboat" zu Gast war, bot Michael Baumann mehrfach an, gemeinsam das Gesetz zu überarbeiten. Diese kündigte übrigens an, in ihrer letzten Sitzung eines der Hemden des Kleingarten-Sheriffs zu tragen, mit denen er natürlich auch in der Talk-Runde für einen Hingucker sorgte.