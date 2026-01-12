Schlager-Star Michelle über ihre tragische Kindheit: "Wurde halb tot geschlagen"
Leipzig - Sie gilt als eine DER Größen im deutschen Schlager. Doch so glamourös und aufregend Michelles (53) Leben auch wirken mag, so dunkel war die Kindheit und Jugend der Sängerin. In der MDR-Talkshow "Riverboat" erzählt sie, warum genau dieser Weg für sie vorbestimmt war.
Michelle musste bereits früh lernen, sich durchzukämpfen. Von ihren Eltern kam sie in eine Pflegefamilie, lebte zwischenzeitlich auf der Straße. Dann kam ihr musikalischer Durchbruch.
Doch auch das Showbiz ist ein hartes Pflaster. Die Sängerin biss sich durch und kann nun mit Gewissheit sagen: "Es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin."
Nicht selten war die Musik ihr Anker und das Schreiben von Songs ihre Therapie. Besonders tiefgründig wird es in dem Lied "Gespräch mit Gott", indem sie ihren Suizidversuch verarbeitet hat.
Michelle kämpfte sich zurück, bewies in ihrem Leben mehrfach eine außerordentliche Willensstärke und ist sich heute sicher: Das musste alles genau so kommen.
"Du kannst sagen, '[…] es ist alles so schrecklich, ich habe auf der Straße gelebt, ich wurde halb tot geschlagen, meine Mama war Alkoholikerin', alles ganz furchtbar, aber am Ende ist es mein Weg und der hat mich einfach zu dem gemacht", erzählt sie im Riverboat, während nicht nur die Zuschauer ihrer Geschichte gebannt lauschen.
Michelle im "Riverboat": "Es gibt kein Gut, es gibt kein Schlecht"
Sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Ihrer Meinung nach sind weder Vater noch Mutter schuldig an dem, was ihr widerfahren ist.
Vielmehr sei es ihre Aufgabe gewesen, Tanja (Michelles echter Name) mit eben diesen Dingen zu dem Menschen zu formen, der sie heute ist.
"Es gibt kein Gut, es gibt kein Schlecht, es gibt einfach einen Lernprozess", schließt sie das Gespräch um ihre Vergangenheit ab und erntet dafür Beifall.
Man merkt, Michelle hat mit ihrer Vergangenheit Frieden geschlossen und in tief verinnerlichten Glaubenssätzen eine Antwort, gar einen Sinn in den schlimmen Dingen, die ihr widerfahren sind, gefunden.
Michelles kompletten Auftritt könnt Ihr Euch in der aktuellen "Riverboat"-Folge in der ARD-Mediathek ansehen.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Montage: IMAGO / STAR-MEDIA