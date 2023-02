Mit Box-Legende Henry Maske an Bord: Das Riverboat legt wieder ab!

Leipzig - Auf, Matrosen, ohé - das Riverboat legt wieder ab! Sieben prominente Passagiere gehen am heutigen Freitagabend an Bord. Dabei hört alles auf das Kommando des Kapitäns-Duos Kim Fisher (53) und Wolfgang Lippert (71).

Moderatorin Kim Fisher (53) empfängt am Freitagabend wieder prominente Riverboat-Gäste. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Es war pures Gänsehaut-Feeling, wenn Boxer Henry Maske (59) bei seinen Kämpfen zu Conquest of Paradise von Vangelis in den Ring stieg - am Freitagabend wird die Box-Legende etwas weniger sportlich, aber im Gespräch hoffentlich genauso schlagfertig, in einem Sessel des MDR-Studios Platz nehmen.

Der gebürtige Brandenburger ist nicht zum ersten Mal zu Gast in der Talkshow - beim letzten Besuch sprach er unter anderem über den Beginn der Ehe mit seiner zweiten Frau Manuela.

Ob Erinnerungen an die großen Erfolge oder Plaudereien aus dem privaten Nähkästchen - interessante Einblicke hat der "Gentleman"-Boxer garantiert auf Lager.

Absoluter Kult bei "Tatort"-Fans: Bernd Michael Lade (58). Als Kommissar Kain löste er bis 2007 TV-Fälle in Dresden und Leipzig. Zurück in seiner alten "Ermittler-Stadt" wird der Schauspieler und Regisseur Freitagabend ebenfalls Frage und Antwort stehen.