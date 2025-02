Nino de Angelo schwärmt von Berliner Currywurst: "Ich komm’ da nicht dran vorbei!"

Schlagersänger Nino de Angelo (61) war am Freitag zu Gast im "Riverboat" und schwärmte dort von einer ganz besonderen Currywurst. © Matthias Bein/dpa

Eigentlich wollte Moderatorin Kim Fisher (55) gerade von ihrem Stargast erfahren, wie fit er schon für die anstehenden Konzerte ist.

"Ich war jetzt auf Promotion-Reise", setzte Nino zu einer Antwort an, nur um plötzlich mit den Gedanken abzuschweifen. Der Sänger pausierte. Was war ihm denn da in den Kopf gekommen?

"Ich war zwei Tage in Berlin und ich komm’ an dieser Currywurst-Bude nicht vorbei!", platzte es plötzlich aus ihm heraus und er fing direkt an zu lachen. "Das ist so ein Currywurst-Dämon!"

Die beiden "Morden im Norden"-Schauspieler Sven Martinek (61) und Ingo Naujoks (62), ebenfalls im Studio, stiegen direkt mit ein ins Schwärmen. Mit "Da kann ich nicht streiten" und "Ich auch nicht" stimmten sie dem Schlagerstar zu, während Fisher schmunzelte, als würde sie ihren Jungs zuhören.

"Ich war zwei Tage da und ich hatte sieben oder acht Currywürste", gestand Nino daraufhin unumwunden. So viel zur Fitness, könnte man wohl sagen. "Herzlichen Glückwunsch", kommentierte Co-Moderator Wolfgang Lippert (73) lediglich.