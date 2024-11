Oliver Kalkofe parodiert Schlagerpaar und trifft plötzlich in Talkshow auf sie!

Oliver Kalkofe (59) war am Freitag zu Gast im "Riverboat" und traf dort auf ein paar alte Bekannte aus seiner "Mattscheibe". © IMAGO / STAR-MEDIA

Denn neben dem Comedian saß am Freitagabend auch das Schlagerpaar Kathrin (61) und Peter (62) in der Talk-Runde, direkt neben Kalkofe. Dieser hatte das Duo in den 90ern gleich mehrfach auf die Schippe genommen, wie sie sich erinnerten.

"Ich hab euch auf jeden Fall Hunderte Male auf dem Vorlagen-Stapel für die 'Mattscheibe' gehabt", gab Kalkofe direkt zu.

Die Welt war damals noch eine andere: Handys gab es noch nicht, das Internet spielte kaum eine Rolle, und Schlagersendungen boomten.

"Damals gab es sehr viel diese heile Welt, weil wir in den 90ern in einer sehr positiven Stimmung waren", erinnerte sich der Comedian. "Es sah aus, als könnte sich global vieles zum Besseren bewegen, und man feierte das auch. Und das führte aber auch dazu, dass man sich manchmal sagte: 'Boah, jetzt hab ich aber die Schnauze voll davon!'"

Kalkofe parodierte in dieser Zeit Unmengen von Schlager-Beiträgen. Unter anderem dabei: Kathrin und Peter.