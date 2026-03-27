Olympia-Stars und lokale Prominenz: Diese Besatzung hisst beim Riverboat die Segel

Leipzig - Auch am Freitag versüßt Euch das Riverboat den Abend. Zu Gast bei Kim Fisher (56) und Matze Knop (51) sind sieben Promis aus unterschiedlichsten Branchen.

Am Freitag treffen unter anderem Sänger Tim Bendzko (40, l.) und Olympia-Sieger Eric Frenzel (37) aufeinander. © Bildmontage: Tom Weller/dpa, Hendrik Schmidt/dpa

Die Kategorie Musik wird am Freitag von Pop-Sänger Tim Bendzko (40) übernommen. Bekannt wurde der Berliner mit dem Hit "Nur noch kurz die Welt retten" (2011).

Auch 15 Jahre nach seinem Durchbruch füllt der 40-Jährige noch zahlreiche Konzertsäle. Mit "Alles, nur nicht zurück" erschien erst im Januar sein neuestes Album. Die dazugehörige Tour, die ihn ab Mai durch zwölf Städte Deutschlands führt, ist schon zu fast einem Drittel ausverkauft. Auch in Leipzig gehen die Tickets weg wie warme Semmeln.

Wie sich Erfolg anfühlt, weiß auch Rennrodlerin Julia Taubitz (30). Bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen raste die 30-Jährige sowohl im Einsitzer als auch in der Teamstaffel an die Spitze und holte sich somit gleich zweimal Gold.

Den passenden sportlichen Gesprächspartner bekommt sie mit Eric Frenzel (37). Als nordischer Kombinierer ergatterte er im Laufe seiner Karriere insgesamt dreimal olympisches Gold und schließlich auch den Posten als Bundestrainer.