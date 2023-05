Popstar Leony: "Uh, ich krieg meine Tour nicht ausverkauft, weil mich niemand kennt"

"Ich bin sehr groß und sehr dünn und trage gern hohe Schuhe. Das konnte ich in meiner Jugend nicht machen, weil ich da zwei Köpfe größer war, als alle anderen. Jetzt lebe ich es so richtig aus", lacht die gebürtige Bayerin. Overknee-Stiefel würden sie optisch weniger dünn und schlaksig machen.

In der MDR-Talkshow erschien Leony, der für ihre Autorenbeteiligung an "Never Let Me Down" von Vize & Tom Gregory mit Dreifach-Gold ihr bislang größter Erfolg gelungen ist, in silbernen Glitzer-Stiefeln. Und die trug sie nicht ohne Grund.

"Das ist eine Geschichte, wie ich sie liebe: Seit zwei Jahren räumst du einen Musikpreis nach dem anderen ab. 20 Gold- und Platinplatten hast du abgeräumt und das, obwohl du erst seit März dein erstes eigenes Album [Somewhere in Between, Anm. d. Red.] draußen hast", war Moderatorin Kim Fisher (54) im Riverboat ganz aus dem Häuschen.

Am 7. Oktober performte die Sängerin bei der "Goldenen Henne" in Leipzig. © Hendrik Schmidt/dpa

Dass sie einmal groß rauskommt und jeder sie kennt, sei nie ihr Ziel gewesen, sagt Leony. "Ich will einfach mein Geld mit Musik verdienen, auf der Bühne stehen, Musik schreiben, im Studio sein."

Allerdings merkte sie in den vergangenen ein, zwei Jahren: "Uh, ich krieg meine Tour nicht ausverkauft, weil mich niemand kennt." Zwar kennt man ihre im Radio hoch und runter gespielte Ohrwürmer wie "Faded Love", "Remedy" oder "Somewhere In Between", viele wissen aber nicht, wer sich dahinter versteckt.

Und wenn Leute ihre Tour-Plakate mit ihrem Gesicht und ihrem Namen sehen, würden einige denken: "Who the f*ck is Leony?", erzählt sie.

Die 2014 erstmals bei der RTL-Castingshow "Rising Star" in Erscheinung getretene Leonie wollte am Freitagabend in Leipzig eigentlich ihren neuesten Song "Holding On" zum Besten geben. "Aber leider bin ich stimmlich etwas angeschlagen, hab die letzten Tage ein bisschen gekränkelt." Playback wollte sie aber auch nicht singen. Doch immerhin stimmte sie ein paar Zeilen a cappella an.

Und dann ist da ja noch ihr ebenfalls nicht unbekannter Bruder Korbinian (28), der bei Fußball-Drittligst FC Erzgebirge Aue unter Vertrag steht. Vor einer Woche besuchte sie ihn zum Heimspiel gegen Viktoria Köln (1:1), erfüllte einige Selfie-Wünsche, plauderte mit Fans.

Aber: "Es war gar nicht so viel Aufruhr, wie in den Medien berichtet wurde. Es hieß, das ganze Stadion rastet aus." Dem sei nicht so gewesen.