Rechtsmediziner erinnert sich noch genau an seinen ersten Toten

So handelt sein neues Buch, "Der zweite Verdächtige" vom bereits erwähnten "Dark-Room-Killer", der vor einigen Jahren in Berlin für Aufsehen sorgte. Der Mörder hatte seine Opfer dabei jedes Mal mit Liquid Ecstasy in Dark-Rooms umgebracht.

Tsokos hatte die Opfer damals seziert. Das besondere: Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht einmal klar, dass es Tötungsopfer waren. "Erst Wochen später kam bei der toxikologischen Untersuchung raus, dass sie vergiftet worden waren", erinnert er sich.

Serienmörder Dirk P. konnte schließlich gefasst werden. Während des Prozesses sprach Michael Tsokos als Sachverständiger vor Gericht und half so, ihn zu verurteilen.

Eine Viertelmillion Leichen habe der Rechtsmediziner nach eigenen Angaben bereits gesehen. "Die Zahl wird immer hinterfragt, aber ich war nach dem Tsunami (2004, Anm. d. Red.) in Thailand und da lagen wirklich in den Tempelanlagen Zehntausende von Toten, die wir untersucht haben."