Eric und Edith Stehfest reden Klartext: So steht es wirklich um ihre Ehe!

Tatsächlich sei der 35-Jährige sehr mit seiner Diagnose "Paranoide Schizophrenie" und seinem damit einhergehenden Aufenthalt in der Psychiatrie beschäftigt gewesen, was für Edith "nicht sehr schön" gewesen sei. Darüber hinaus habe sich die Familie in ihrer neuen Wohnung sowieso nicht sonderlich wohlgefühlt.

In einem Instagram-Statement hatte Eric seine Schizophrenie-Diagnose öffentlich gemacht. © Screenshot/Instagram/ericstehfest (Bildmontage)

Das Ehepaar spricht auch über Erics Schizophrenie-Diagnose: Immer wieder hätten beide gespürt, dass es für ihn noch einige unbearbeitete Themen unter der Oberfläche gegeben hatte.

"Ich habe das viele Jahre schon gesehen: Angst, Überforderung in seinen Augen", erinnert sich Edith an die Anzeichen - und wendet sich in der Runde direkt an ihren Mann: "Das war für dich ganz lange nicht klar. Du hast dich nicht getraut zu sagen, dass du auch mal eine Hand brauchst … "

Der Moment der Diagnose habe dann auch gleichzeitig eine Art Erleichterung ausgelöst, da klar war: Es gibt eine Behandlung dagegen. Edith weiter: "Ich habe meine Mama angerufen und gesagt: 'Mama, ich habe wieder Erics richtige Stimme gehört!'"

Die "Riverboat"-Sendung wird am heutigen Freitagabend ab 22 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt und danach auch in der Mediathek zu sehen sein.