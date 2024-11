Eric Stehfest äußert sich nach "Fame Fighting"-Aus: Das ist der wahre Grund für seine Absage!

Berlin - Der Ex-GZSZ-Star meldete sich bei Instagram mit einem Video-Statement bei seinen Fans. Darin erklärte Eric Stehfest (35) ausführlich, warum er am heutigen Samstag beim "Fame Fighting"-Boxspektakel nicht wie geplant gegen "Sixx Paxx"-Stripper Marvin Manson (30) in den Ring steigen kann.

Seit Wochen stand der Termin fest, doch Eric Stehfest muss aktuell noch ganz andere Kämpfe bestreiten. Erst kürzlich ließ sich der 35-Jährige in einer Psychiatrie einweisen, wo ihm die Diagnose paranoide Schizophrenie gestellt wurde.

Darüber hinaus gab es Probleme in der Beziehung mit Frau Edith (29), die sich nach den vergangenen Strapazen aktuell eine Auszeit auf einem Pferdehof nimmt, ohne ihren Mann und die beiden Kinder. Die Spekulationen über den Zustand der Ehe wurden Erik am Ende zu viel.

"Es ist so, dass sich mein Gesundheitszustand durch das Gerücht in der Öffentlichkeit, dass Edith und ich uns getrennt haben, rapide verschlechtert hat", erklärte Stehfest in der Videobotschaft. Es ist ihm anzumerken, wie sehr er bemüht ist, seine Worte mit Bedacht zu wählen.

Das Thema Trennung sei die ganze Zeit präsent gewesen. Aber: "Für meine Diagnose und meinen Genesungsverlauf ist es verdammt wichtig, ein stabiles Zuhause zu haben", so der frühere "Let's Dance"-Kandidat.