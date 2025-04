Waldi Lehnertz witzelt über "Bares für Rares"-Kollegen: "Unser Brad Pitt für Arme"

Leipzig - Wer gern das " Riverboat " und " Bares für Rares " schaut, hatte trotz Verspätung am Freitagabend gleich doppelt Grund zur Freude: Kult-Trödler Walter "Waldi" Lehnertz (58) war in der MDR-Talkshow zu Gast und plauderte aus dem Nähkästchen - und über seine Kollegen.

Walter "Waldi" Lehnertz (58) saß am Freitag auf einem der "Riverboat"-Sessel und erzählte so manche Anekdote aus der beliebten Trödelshow. © IMAGO / STAR-MEDIA

Schon von Anfang an ist der gebürtige Eifler in der Kult-Trödelshow dabei, bleibt seinem Motto "Ich fange mal mit 80 Euro an" stets treu. Das hat ihm auch den Spitznamen "80-Euro-Waldi" beschert.

Doch oft muss er diese bei Weitem überschreiten und so kommt es auch mal zu amüsanten Battles zwischen den Händlern, beispielsweise mit dem Österreicher Wolfgang Pauritsch (53).

"Der Wolfgang ist unser Brad Pitt für Arme. Der ist ja für die Mädels, weil er sehr gut aussieht und man muss auch einen schönen Mann dazwischen sitzen haben", erzählt er der kichernden Moderatorin Kim Fisher (55) in seinem typischen Dialekt.



Die beiden mögen sich sehr, aber Kabbeleien bleiben natürlich nicht aus. "Er ist ja Vollblut-Österreicher, ich bin Vollblut-Eifler. Jaaaaaa, da kommen Spannungen auf, das ist alles freundlich, aber da wird es schon mal teuer", verrät der ausgebildete Pferdewirt.

Das beweist sogleich der Ausschnitt aus einer Folge, in der ein Pärchen ein von der brasilianischen Fußball-Legende Pelé (†82) signiertes Trikot verkauft.