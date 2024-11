Romantisch! Peter Maffay und seine Hendrikje schreiben sich Liebesbriefe auf Papier

Stift und Papier gehören für beide zur täglichen Routine. "Hendrikje führt auch sehr diszipliniert ein Tagebuch, in das sie jeden Abend schreibt. Ich selber schreibe meinen Tagesablauf am Morgen auf", so Maffay.

Der 75-jährige Sänger outet sich als totaler Halle-Fan. © Jens Kalaene/dpa

Im Flieger sitzt Maffay tatsächlich häufiger. Die am häufigsten angeflogenen Ziele sind Starnberg am See und Halle an der Saale, wo seine Frau Hendrikje herstammt. Für die Saalestadt kann der Dreifach-Papa auf jeden Fall eine Lanze brechen.

"Halle liegt wunderbar mittendrin in Deutschland, es ist eine wunderschöne, überschaubare Stadt. Die Leute sind freundlich, die Infrastruktur top, die Landschaft schön", schwärmte der "Eiszeit"-Interpret.

Fans können ihn mittlerweile drei- bis viermal im Monat antreffen. "Ich genieße das. Über Hendrikje hab ich Einblick in einen anderen Teil Deutschlands bekommen", freute sich Maffay, der weite Teile seines Lebens in Bayern beheimatet war.

