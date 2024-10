Schauspiel-Elite ist dabei! Diese Gäste hat das Riverboat heute mit an Bord

Leipzig - Geballte Schauspielerfahrung im MDR-"Riverboat" : Am Freitag empfangen Kim Fisher (55) und Klaus Brinkbäumer (57) wieder einige illustre Gäste auf den Talksesseln.

Anna Maria Mühe (39) ist zurzeit eine der gefragtesten Schauspielerinnen Deutschlands. © Gerald Matzka/dpa

Kaum noch aus Film und Fernsehen wegzudenken ist mittlerweile Schauspielerin Anna Maria Mühe (39). Zuletzt ist sie mit der Krimireihe "Totenfrau" durchgestartet, eine zweite Staffel ist bereits abgedreht und wird hoffentlich schon bald auf Netflix zu sehen sein.

Doch auch sonst ist die Tochter des 2007 an Krebs verstorbenen "Das Leben der Anderen"-Darstellers Ulrich Mühe (†54) nicht untätig: Schon bald läuft im ZDF eine neue Folge von "Solo für Weiss", in der sie wieder als eigenwillige Zielfahnderin zu sehen ist.

Auch privat könnte es nicht besser laufen für die 39-Jährige. Vor knapp einem Jahr machte sie ihre Beziehung zu Schauspieler Lucas Gregorowicz (48) öffentlich - ob das Moderatoren-Duo ihr da ein paar Details entlocken kann?

Mit Krimis kennt sich auch Joe Bausch (71) bestens aus: Er ist seit inzwischen 27 Jahren als Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner "Tatort" zu sehen.

Doch auch im echten Leben ist er Arzt, arbeitete unter anderem in einem Gefängnis und füllte schon so manches Buch mit Geschichten aus seinem Alltag. Das neueste heißt "Verrücktes Blut", es gibt diesmal vor allem Einblicke in seine Kindheit.