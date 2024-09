Schauspielerin Claudia Wenzel sorgt mit emotionaler Rede für Beifall: "Wir müssen ein Land werden!"

Schauspielerin Claudia Wenzel (65) war am Freitag zu Gast im "Riverboat", um über ihr neues Buch "Mein Herz ließ sich nicht teilen" zu sprechen. © IMAGO/Bildagentur Monn

Bereits vor zehn Jahren fing Wenzel zusammen mit ihrem Mann Rüdiger Joswig (75) an, in Schulklassen zu gehen und Lesungen über ihre Zeit in der DDR zu halten, nachdem sie immer wieder bemerkt hatte, wie wenig junge Schauspieler über diese Zeit wissen.

"Als mich der Verlag [Droemer Knaur, Anm. d. Red.] vor anderthalb Jahren fragte, ob ich sowas wie eine Biografie machen könnte, da hab ich gesagt, ich möchte eigentlich nicht noch eine Schauspielbiografie schreiben, es gibt so viele tolle. Ich würde was schreiben von 30 Jahre Sozialismus und 35 Jahre Kapitalismus", erinnerte sich der ehemalige "In aller Freundschaft"-Star nun im "Riverboat".

Wenzels Familie lebte vor der Wende geteilt, der väterliche Teil im Westen, sie und der Rest der Familie im Osten in Lutherstadt Wittenberg. "Da wurde ich natürlich als Kind schon sehr früh mit dieser Thematik in Verbindung gebracht. Was für mich ja nie nachvollziehbar war: Ich konnte meine Oma in den Sommerferien nie besuchen."

Als Schauspielerin habe sie schließlich in den Westen reisen können, dort sogar ein Angebot erhalten, dieses aber abgelehnt.

"Ich bin dann mit dem Zug zurückgereist und als ich wieder in der DDR war, ging hinter mir alles zu. Es kam der Grenzposten und ich wusste, dass ich als junge Frau da nicht mehr hin kann. Das hat mich sehr geprägt, weil ich von da an anders über mein Land gedacht habe."