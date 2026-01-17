Schauspielerin handelt aus trauriger Gewissheit heraus: "Es kümmert sich niemand"
Leipzig - Die meisten kennen sie durch ihre Rollen in bekannten Serien und Filmen, wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Unter uns" oder "Rosamunde Pilcher". Doch Mariella Ahrens (56) widmet sich neben ihrer Schauspielkarriere einem Herzensprojekt, das sie tief berührt.
Vor 20 Jahren gründete Ahrens den Verein "Lebensherbst" aus einem tiefen inneren Bedürfnis heraus, erzählt sie in der MDR-Talkshow "Riverboat".
Eigentlich sei ihr Ziel gewesen, sich einem Projekt anzuschließen, dessen Mittelpunkt die Unterstützung für Senioren ist. Doch dann musste die Schauspielerin vor Jahren feststellen: "Es gibt, nichts, es kümmert sich niemand", erzählt sie Kim Fisher (56).
Also entschloss sie sich dazu, es selbst in die Hand zu nehmen und einen Verein zu gründen.
Ohne großes Vorwissen ging sie zum Bezirksamt in Berlin, wo ihr auch direkt von der Idee abgeraten wurde - es stecke einfach zu viel Arbeit dahinter.
Doch den Senioren nicht zu helfen, war für Mariella Ahrens keine Option.
"Das war nicht einfach", erinnert sich die 56-Jährige, doch sie hat es geschafft und unterstützt noch heute Seniorenheime mit dem Ziel, Bewohner vor Einsamkeit zu bewahren und Herzenswünsche zu erfüllen. "Und ich bin so stolz darauf."
MDR-"Riverboat": Mariella Ahrens lässt sich zum dritten Mal für den Playboy ablichten
Auch sonst ist die 56-Jährige oben auf. So wurde sie im vergangenen Jahr das dritte Mal für den Playboy angefragt.
"Als die Anfrage kam, war ich natürlich stolz", gesteht sie.
Doch ohne ihre mittlerweile erwachsenen Kinder zu fragen, wollte Mariella Ahrens nicht blankziehen.
Die Erlaubnis bekam sie zwar schnell, doch 20 Jahre nach ihrem letzten Playboy-Shooting hatte sie dann doch ziemlich Respekt vor dem Termin.
"Man ist nackt vor fremden Menschen und da bin ich nicht so offen, dass ich das gerne tue."
Gemacht hat sie es trotzdem und die Ergebnisse sprechen für sich.
Die komplette "Riverboat"-Folge mit spannenden Gästen, wie Sven Hannawald seht Ihr ab sofort in der MDR-Mediathek.
Titelfoto: Montage: Instagram/mariellaahrens; IMAGO / STAR-MEDIA