Semino Rossi über Ehekrise: "Ich brauche eine Pause, bevor eine Katastrophe passiert!"

Semino Rossi mit Ehefrau Gabi im Jahr 2013. Seit 1991 sind die beiden bereits verheiratet. © Ursula Düren/dpa

"In unserer Pause habe ich gelernt, wie wichtig die Familie ist, dieses Netz, das jeder Mensch braucht. Dann habe ich sie angerufen und gefragt: 'Gaby, bitte gib mir eine zweite Chance. Lass uns reden.' Zum Glück hat sie mir diese Chance gegeben und wir sind seit drei Jahren wieder gut zusammen", berichtete Semino sichtlich erleichtert.

Die frisch erwachte Liebe mit seiner Gabi will der 62-Jährige nun täglich zelebrieren. "Das Leben ist ein magischer Moment. Deswegen heißt meine neue CD so", erklärte der Sänger. Alleine im Titelsong "Magische Momente" hat er seinen vergangenen Herzschmerz verarbeitet.

"Ich will die magischen Momente, so wie es früher einmal war / Ich will Gefühle ohne Ende, wir war'n dem Himmel ja so nah / Ich will die magischen Momente, die das Herz ganz tief berühr'n / Das war'n Gefühle ohne Ende, ich will es nochmal mit dir spür'n", lautet die Lyrics dazu, die er und seine Gaby wohl erfolgreich umgesetzt haben.

Das gesamte Interview könnt Ihr Euch in der MDR-Mediathek ansehen.