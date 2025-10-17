So laut und bunt wird die neue "Riverboat"-Folge

Leipzig - Am heutigen Freitag legt das " Riverboat " im MDR wieder mit vielen spannenden Promi-Gästen ab.

Kim Fisher (56) und Matze Knop (50) moderieren das "Riverboat". © MDR/Kirsten Nijhof

Moderatorin Kim Fisher (56) wird an diesem Abend von ihrem Kollegen Matze Knop (50) unterstützt. Gemeinsam wollen sie den Gästen einige spannende Antworten entlocken.

Für jede Menge Lacher und Entertainment wird dabei wohl vor allem Jorge González (58) sorgen, der spätestens seit seinen Auftritten bei "Germany's Next Topmodel" Kultstatus im deutschen Fernsehen erreicht hat.

Nicht nur als Catwalk-Coach, sondern auch als Juror flimmert er seither über die Bildschirme: Seit 2013 gehört er zum festen Jury-Ensemble von "Let's Dance".

Als wären diese Standbeine nicht schon genug, macht sich González nun auch in der Modebranche einen Namen und bringt im Frühjahr 2026 seine eigene Brillen-Kollektion in Hamburg raus.

Außerdem mit von der Partie ist Schauspielerin Andrea Sawatzki (62), die am Freitagabend nicht nur im "Riverboat", sondern ab 20.15 Uhr auch in ihrem neuen Film "Entführen für Anfänger" im Ersten zu sehen sein wird. Bereits zum dritten Mal stand sie hierfür mit ihrem Ehemann Christian Berkel (67) vor der Kamera.