So wurde Georg Stengel Kaisermania-Vorband: "Der hat dich jetzt nicht mit Chris Tall verwechselt?"

Georg Stengel (30) war am Freitagabend zu Gast im Leipziger Riverboat-Studio. (Archivbild) © Nico Schimmelpfennig

"Es ist etwas passiert, damit hat keiner gerechnet, nach 21 Jahren Kaisermania, das kennen wir natürlich alle, gab es in diesem Jahr eine Vorband, und zwar zum allerersten Mal", eröffnete der Showmaster am Freitagabend im Leipziger Studio das Gespräch mit seinem Gast.

Der Singer-Songwriter, der durch die Castingshow "The Voice of Germany" bekannt wurde, erinnerte sich daraufhin an den Moment, als er während eines Gesprächs mit Roland Kaiser von seinem Auftritt und der damit verbundenen Premiere erfuhr: "Wir hatten davor seine '50 Jahre - 50 Hits'-Tour, die war riesengroß und ich war bei 21 Terminen dabei und dann wäre es ja vorbei gewesen."

Aber es sollte anders kommen: "Dann hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte noch eine Ehrenrunde auf der Kaisermania zu drehen."

Konkret sei die Situation mit dem Kult-Sänger folgendermaßen abgelaufen: "Das war wirklich ganz krass, da hat er mir einfach so in den Bauch gepikst - er kam öfter zu mir und hat mir in den Bauch gepikst und hat gesagt: 'Du bist ein Guter' - und dann kam er irgendwann mal: 'Kaisermania bist du auch dabei' und ich erst so: 'Hä? Da war doch noch niemand!'"