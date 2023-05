Thomas Hermanns gibt Rat: So erkennt Ihr gute Ärzte

Comedian, Moderator und Autor Thomas Hermanns (60) war am Freitag zu Gast im "Riverboat" und sprach dort über den neuen Lebensabschnitt, den er unlängst begonnen hat. © Jens Kalaene/dpa

So habe die TV-Legende inzwischen eine ganz andere Beziehung zu seinen Ärzten aufgebaut, wie Moderatorin Kim Fisher (54) am Freitagabend feststellte.

"Es ist klar, man wird in dem Alter mehr zu tun haben mit Ärzten", gab Thomas Hermanns unverblümt zu. Check-ups müssten immer wieder durchgeführt werden. Wer das Alter schon erreicht hat, wird sicherlich auch bestätigen können, dass sich ebenso das eine oder andere Wehwehchen bemerkbar macht.

Damit beim Gang zum Doktor nichts schiefgeht, hatte der Moderator gleich noch einen Ratschlag parat. "Ich hab ja so ein System, wie ich gute Ärzte erkenne - und zwar an der Rezeption", sagte er.

"Wenn Sie in die Praxis reingehen und Sie sehen schon eine schwer schwitzende Person hinter so einem Berg von Papier und das Telefon klingelt und dahinter hängt so ein verblasster Vasarely-Druck, dann sollte man sofort die Praxis verlassen", erklärte Hermanns.

Dem Comedian zufolge sei die Rezeption wie die Visitenkarte der Praxis. "Wenn das vorne geregelt ist, ist der Arzt oder die Ärztin auch gut. Wenn vorn schon alles stöhnt und schwitzt und hinten hängt dann auch noch 'Wir sind hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht', dann sofort raus."