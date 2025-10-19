TV-Koch verlor mit nur neun Jahren seine Eltern - und hatte eine Vorahnung
Leipzig - TV-Koch Alexander Herrmann (54) hat als Kind seine Eltern verloren - im Riverboat sprach er nun über die bewegende Geschichte.
"Deine Kindheit hat, was ich jetzt so weiß, ganz gut und heimelig angefangen, nämlich mit deinen Eltern im Restaurant, im Hotel", stieg Moderator Matze Knop (50) am Freitagabend im Leipziger MDR-Studio in das emotionale Thema ein.
Daraufhin berichtete der Talkshow-Gast vom Leben in dem familieneigenen Haus: "In so einem Hotel aufzuwachsen, das hat schon seine Vorteile, das war ja wie im Paradies."
Doch ein tiefer Einschnitt sollte alles ändern: "Dann passierte aber was, da warst du neun Jahre alt, was diesen Traum oder diese Idylle wirklich von heute auf morgen zerstört hat: Deine Eltern sind bei einem Autounfall verstorben", so Knop.
"Das war natürlich logischerweise eine Lebens-Zäsur", sagte Herrmann, doch das soziale Gerüst, die Mitarbeiter im Hotel hätten ihn aufgefangen.
Auch zu einem ganz bestimmten Gefühl fragte der Gastgeber nach: "Wie war der Tag, als es passiert ist, kannst du dich noch erinnern? Du hattest wohl so was wie eine Vorahnung."
Alexander Herrmann Spricht mit Riverboat-Moderatoren über "Vorahnung"
Und tatsächlich, der Franke bestätigte, dass er vor der Fahrt seiner Eltern nach Würzburg mit seinem Vater vor dem Spiegel gestanden habe: "Und ich sehe ihn da so an und sage in dem Moment über den Spiegel auch zu ihm: 'Ich habe jetzt gerade so das Gefühl, wie wär das denn, wenn ihr nicht wieder zurückkommt' und dann sagte er: 'Das wird nicht passieren', und ich: 'Nee, wird nicht passieren'".
Erst viel später sei ihm das bewusst geworden: "Ich kann mich auch noch an dieses Gefühl erinnern. Also wenn man über einen siebten Sinn spricht [...] kann ich nicht von der Hand weisen, dass es Momente gab, wo ich den erfahren habe."
Als letzte Frage zum Thema wollte Knop dann wissen: "Glaubst du, dass dein Leben genau so verlaufen wäre, wenn das nicht passiert wäre?"
"Definitiv ganz anders, logisch, so eine Zäsur macht ja was mit dir", so die klare Antwort des 54-Jährigen. Aber er wisse ja nun nicht wie und er könne es ja nun auch nicht ändern. Jeder mache Erfahrungen in seiner Kindheit, die man auch mal ablegen müsse, denn Perfektion gebe es nicht. "Ich kann auch nicht immer sagen, irgendwas an der Vergangenheit ist schuld." Für ihn stehe fest: "Ich bin der, der ich bin, durch den Weg, den ich hatte."
Die ganze Riverboat-Folge mit weiteren Gästen und Geschichten könnt Ihr in der Mediathek sehen.
