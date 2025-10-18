Andrea Sawatzki im "Riverboat": "Wir hatten damals kein Geld für Hilfe von außen"

Leipzig - Im " Riverboat " spricht Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki (62) darüber, wie sie sich als Kind gezwungen sah, ihren an Alzheimer erkrankten Vater zu pflegen und wie dies die Beziehung zu ihrer Mutter verändert hat.

Sawatzki spielt unter anderem seit 2015 die Gundula Bundschuh in der ZDF-Komödienreihe "Familie Bundschuh", deren Drehbücher sie auch schreibt. © PR/Adrian Gross/ZDF/dpa

"Ich war 12, als die harte Zeit losging", erzählt die 62-Jährige nach einer Frage von Moderatorin Kim Fisher (56).

Da ihre Mutter nachts als Krankenschwester für den Unterhalt der Familie sorgte, musste sich Sawatzki in dieser Zeit um ihren Vater kümmern.

"Das ist ein hartes Thema und darüber wird in unserer Gesellschaft viel zu wenig gesprochen", kritisiert die gebürtige Schlehdorferin (Bayern). "Ich merke das auch bei meinen Lesungen, dass im Grunde in jeder Familie diese Krankheit existiert und dass sowohl die Erkrankten als auch die Pflegenden so stark darunter leiden."

Wie viele Erkrankte litt auch ihr Vater unter absoluter Ruhelosigkeit, erinnert sich die Schauspielerin. Die 24-stündige Pflege im familiären Rahmen sei meist kaum zu schaffen gewesen: "Doch wir hatten damals kein Geld für Hilfe von außen"