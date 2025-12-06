Uschi Glas' Vater war in der SS: "Du musst abends in den Spiegel schauen können"

Leipzig - Uschi Glas (81) gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands und ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Branche. Sie engagiert sich politisch und sozial. Eine Entdeckung aus ihrer Familie erschütterte die Bayerin aber.

Uschi Glas (81, r.) hat für ihr neues Buch Charlotte Knobloch (93, l.) getroffen. © Peter Kneffel/dpa

Im MDR "Riverboat" aus Leipzig hat Uschi Glas unter anderem von ihrem neuen Buch erzählt. Zusammen mit Charlotte Knobloch (93), ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden, spricht sie in "Du bist unwiderstehlich, Wahrheit" über Werte, Haltung und Menschlichkeit.

Nach dem 7. Oktober 2023 engagierte sie sich öffentlich beim "Run for their Lives" in München für die von der Hamas entführten israelischen und internationalen Geiseln. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich gegen Antisemitismus stark machte.

Ausgerechnet ihr eigener Vater diente aber in der Waffen-SS. Das erfuhr sie durch einen Ahnenforscher. Mittlerweile habe sie sich an den Gedanken gewöhnt, aber "es hat wahnsinnig wehgetan", gestand die 81-Jährige.

Ihr Vater soll 1944 in die SS eingezogen worden sein und arbeitete als Funker. "Mein Vater hat immer gesagt, wenn du in den Beruf gehst oder in die Stadt gehst, Uschi, pass auf, du musst am Abend in den Spiegel schauen können", erinnerte die Schauspielerin sich.