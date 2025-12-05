Leinen los: Mit diesen illustren Gästen verlässt das Riverboat den Hafen

Leipzig - Kim Fischer (56) und Klaus Brinkbäumer (58) laden am Freitagabend mit illustren Gästen zur großen Fahrt im MDR-Riverboat .

Kim Fischer (56) und Klaus Brinkbäumer (58) moderieren am Freitag das "Riverboat". © PR/MDR/Stephan Flad

Mit dabei ist dieses Mal Schauspiel-Ikone Uschi Glas (81). Erst kürzlich hatte die 81-Jährige ein ihr selbst bisher unbekanntes Kapitel ihrer Familiengeschichte öffentlich gemacht: Ihr Vater, Christian Glas, war im Dezember 1931 in die NSDAP eingetreten - ein Schock für Glas, die sich seit Langem gegen Antisemitismus engagiert.

Mit Moderator Johannes B. Kerner (60) ist dabei zudem eine weitere Person mit an Bord, die aus der deutschen Fernsehgeschichte nicht wegzudenken ist. Der umtriebige Showmaster bereitet sich aktuell auf die große "Ein Herz für Kinder"-Benefizgala am 6. Dezember im ZDF vor und versucht womöglich, den ein oder anderen Riverboat-Gast noch dafür zu gewinnen.

Für Schauspielerin Collien Fernandes (44, "Traumschiff") wird es der erste große Auftritt nach dem Liebesaus mit Schauspieler Christian Ulmen (50, "Jerks").

Das Bilderbuchpaar hatte erst vor knapp drei Monaten überraschend die Trennung verkündet - nach 14 Jahren Ehe!