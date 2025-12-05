Leinen los: Mit diesen illustren Gästen verlässt das Riverboat den Hafen
Leipzig - Kim Fischer (56) und Klaus Brinkbäumer (58) laden am Freitagabend mit illustren Gästen zur großen Fahrt im MDR-Riverboat.
Mit dabei ist dieses Mal Schauspiel-Ikone Uschi Glas (81). Erst kürzlich hatte die 81-Jährige ein ihr selbst bisher unbekanntes Kapitel ihrer Familiengeschichte öffentlich gemacht: Ihr Vater, Christian Glas, war im Dezember 1931 in die NSDAP eingetreten - ein Schock für Glas, die sich seit Langem gegen Antisemitismus engagiert.
Mit Moderator Johannes B. Kerner (60) ist dabei zudem eine weitere Person mit an Bord, die aus der deutschen Fernsehgeschichte nicht wegzudenken ist. Der umtriebige Showmaster bereitet sich aktuell auf die große "Ein Herz für Kinder"-Benefizgala am 6. Dezember im ZDF vor und versucht womöglich, den ein oder anderen Riverboat-Gast noch dafür zu gewinnen.
Für Schauspielerin Collien Fernandes (44, "Traumschiff") wird es der erste große Auftritt nach dem Liebesaus mit Schauspieler Christian Ulmen (50, "Jerks").
Das Bilderbuchpaar hatte erst vor knapp drei Monaten überraschend die Trennung verkündet - nach 14 Jahren Ehe!
Riverboat am 5. Dezember: Das sind die weiteren Gäste
Außerdem in der MDR-Talkshow Platz nehmen werden:
- Schauspieler David Striesow (52)
- Sport-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra (42)
- Patisseurin Doreen Bergmann
- Schauspielerin und Regisseurin Katharina Wackernagel (47)
TV-Hinweis: "Riverboat" läuft am Freitag (5. Dezember) ab 22 Uhr im MDR-Fernsehen und ist im Anschluss jederzeit in der MDR-Mediathek abrufbar.
Titelfoto: Bildmontage/ARD/Henning Kaiser/dpaDaniel Bockwoldt/dpa/PR/ZDF/Christoph Neumann