Ein Körper, vier Beine: Was ist mit "Ehrlich Brother"-Chris passiert?

Leipzig - Im September und Oktober waren die " Ehrlich Brothers " auf großer USA-Tournee, besuchten dort auch das frühere Wohnhaus ihrer Vorbilder Siegfried & Roy - und verzauberten jetzt auch das MDR-Riverboat .

Mit vier Beinen lief Chris Ehrlich (43) durch den New Yorker Central Park. © Bildmontage: Instagram/ehrlichbrothers

Weil sie in den Vereinigten Staaten noch nicht so bekannt sind, überlegten sich die westfälischen Brüder eine Aktion. Chris (43) lief mit vier Beinen durch den New Yorker Central Park, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aufnahmen davon seien viral gegangen, Taxifahrer hätten das Duo angesprochen: "I saw you on the Socials, you are the guy with the four legs."

Allerdings handelte es sich nicht nur um einen PR-Gag, sondern ist auch mehr oder weniger Teil der USA-Show gewesen. Denn mit einer acht Meter hohen Riesensäge habe Chris seinem Bruder Andreas (47) die Beine abgetrennt. Und sich quasi angeeignet.

Satte 240 Tonnen Material ließen sie per Flugzeug und Schiff in die USA transportieren. "Ich glaube, wir haben Deutschland ganz gut vertreten", so Chris, der besonders stolz auf einen sich über der Bühne drehenden Lamborghini ist, der in einem Blitz aus goldenem Konfetti verschwindet.

In Los Angeles werde man als deutsches Zauberer-Duo automatisch mit Siegfried Fischbacher (†81) und Roy Horn (†75) verglichen. Die Brüder hätten, was ein "Kindheitstraum" gewesen sei, das frühere Anwesen des Magier-Paares besucht und mit den heutigen Besitzern gesprochen.