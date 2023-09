Ute Freudenberg im Riverboat: So reagierte ihr Umfeld auf ihre Parkinson-Erkrankung

Leipzig - Anfang 2022 hatte "Jugendliebe"-Sängerin Ute Freudenberg (67) im " Riverboat " ihre Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Nun kehrte sie in die Talkshow zurück.

"Ganz toll und so wie ich es mir gewünscht habe", fasste sie die Resonanz zusammen. Aufgrund ihrer Krankheit kann sie den rechten Arm nicht mehr richtig bewegen, auch das Schreiben fällt ihr schwer - weshalb sie große Probleme beim Geben von Autogrammen hat.

Passend zum Titel des Albums hob die 67-Jährige auch ihre eigene Stärke und Selbstständigkeit hervor: "Ich bin von nichts abhängig, außer von dem Glauben an meine eigene Kraft." Und so will sie sich auch nicht von ihrer Parkinson-Erkrankung unterkriegen lassen.