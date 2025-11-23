"Was will diese Frau von uns?": ZDF-Reporter hatte Stress mit Friedrich Merz' Ehefrau

Leipzig - Lutz van der Horst (50) nimmt als "Heute Show"-Reporter unter anderem deutsche Politikerinnen und Politiker aufs Korn und stellt ihnen unangenehme Fragen. In einer Situation war aber selbst der schlagfertige Kölner sprachlos.

Charlotte Merz (64) verteidigte ihren Mann Friedrich Merz (70) vorm "Heute Show"-Mikrofon. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Im MDR "Riverboat" fragte Moderatorin Kim Fisher (56), woher Lutz van der Horst den Mut nimmt. "Das würde ich mich im Leben nicht trauen", sagte sie.

Für den 50-Jährigen war schon als Kind klar, dass er einmal vor der Kamera stehen möchte als Moderator. Manchmal weiß aber auch der erfahrenste Reporter nicht, wie man reagieren soll.

Bei einer Veranstaltung versuchte er, Bundeskanzler Friedrich Merz (70) vors Mikrofon zu bekommen, der lief allerdings bestimmt weiter. "Herr Merz, es geht um Leitkultur. Das bedeutet doch auch zu antworten, wenn man etwas gefragt wird. Er ist eben ein kleiner Pascha, klein-großer", kommentierte van der Horst die Situation.

Plötzlich kam eine Frau auf ihn zu und drückte sein Mikrofon nach unten. Dem Reporter entgleisten die Gesichtszüge. "Leitkultur bedeutet, als Allererstes zu fragen, ob man eine Antwort geben möchte", sagte sie.

"Ich war in Schockstarre und wir dachten: Was will denn diese Frau hier von uns?", erinnerte sich Lutz van der Horst. Diese Frau war niemand geringeres als Charlotte Merz (64), die Ehefrau des Bundeskanzlers.