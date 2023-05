Wenn die Promis nach Leipzig kommen: Diese Gäste sind im Riverboat dabei

Leipzig - Wenn das Wochenende in den Startlöchern steht und sich allerhand Promis in Leipzig versammeln, heißt es wieder: Zeit fürs Riverboat! An diesem Freitagabend plaudert MDR-Programmchef Klaus Brinkbäumer (56) an der Seite von Stamm-Moderatorin Kim Fisher (54) mit den Talkshow-Gästen.