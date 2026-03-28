"Wenn du deinen Kopf nicht mehr bewegen kannst": Bernhard Hoëcker über Horror-Moment beim Wandern

Bernhard Hoëcker ist auch abseits der Kamera ein Tausendsassa. Wie er nun enthüllte, kann das auch mal in unangenehmen Momenten enden.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Er ist Schauspieler, Synchronsprecher, Moderator und gehört ohne Frage zu den schlausten Menschen der deutschen TV-Landschaft. Doch Bernhard Hoëcker (56) ist auch abseits der Kamera ein Tausendsassa, der zahlreichen Beschäftigungen nachgeht. Wie er nun im "Riverboat" enthüllte, können diese auch mal in unangenehmen Momenten enden.

Bernhard Hoëcker (56) war am Freitag zu Gast im "Riverboat". © IMAGO / STAR-MEDIA So findet sich unter den vielen Hobbys des Fernseh-Veteranen auch das Höhlenwandern. "Höhlen sind einfach total abgefahren. Du bist wirklich an 'nem Ort, wo ganz wenige Leute hinkommen. Es hat eine sportliche Komponente, denn du musst hinklettern, du musst krabbeln, dich der Dunkelheit aussetzen, du brauchst Equipment. Und du siehst Dinge, die sind einfach ururalt", erklärte Hoëcker die Faszination des Hobbys gegenüber Moderator Matze Knop (51). "Das sieht aus wie vor vielen tausend Jahren." Manchmal seile er sich auf seinen Wanderungen drei, vier Meter ab, manchmal aber auch 30 bis 40. "Das entscheidet ja dann der Boden, wann du ankommst." Riverboat Die Damen-Runde dominiert: Mit diesen Gästen legt das Riverboat heute Abend ab Die größte Herausforderung bestehe für ihn in der Auseinandersetzung mit Situationen, in denen es eng wird - und das im wahrsten Sinne des Wortes. "Also es gibt Stellen, da musst du durch ein kleines Loch und dann bleibst du hängen."

Bernhard Hoëcker übers Höhlenwandern: "Gab schon Stellen, die waren wirklich schwierig"