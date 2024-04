MDR-Moderatorin kehrte aus dem Westen zurück in den Osten: "Es hat an den Wurzeln gezogen!"

Leipzig - MDR-Moderatorin Julia Menger (42) hat lange Zeit im Westen gewohnt, bis es sie "an den Wurzeln zog". Im MDR Riverboat sprach sie über ihren Umzug zurück in den Osten - und über einen sehr auskunftsfreudigen Talk-Gast.

Wohnt mit ihrer Familie nach langem Hin und Her wieder in Leipzig: Moderatorin Julia Menger (42). © Instagram/juliamengerofficial

Bautzen, Dresden, Brandenburg an der Havel, Leipzig, New York, München und dann zurück nach Sachsen: Bis sie sich und ihrer kleinen Familie ein richtiges Zuhause schaffen konnte, hat MDR-Moderatorin Menger einige Stationen zurückgelegt.

In der bayrischen Landeshauptstadt hat die heute 42-Jährige einige Jahre verbracht und auch ihr Baby bekommen - doch irgendwie fühlte sich das noch nicht richtig an.

"Ich hatte eigentlich schon abgeschlossen und dachte: Ich ziehe nie wieder in den Osten. In München war es schön kuschelig geworden, es hat kaum mehr wer gemerkt, dass ich Ossi war. Und dann saß ich mit meinem Baby auf der Hollywoodschaukel einer Freundin in Leipzig und es hat an den Wurzeln gezogen", erinnerte sich Menger.

In der Messestadt lebte ein großer Teil ihrer Freunde und Bekannten - kurzerhand schnappte sich das Radio-Gesicht Mann und Kind und zog zurück zu ihren Ursprüngen.

Seit Anfang des Jahres unterstützt die 42-Jährige das "MDR um 4"-Team und führt abwechselnd mit Stephanie Müller-Spirra (40), Peter Imhof (50) und René Kindermann (48) durch die Show.