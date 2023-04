Rosamunde Pilcher: Helens auf See verschollener Mann plötzlich wieder da

Cornwall (England) - Großer Herzschmerz in 3, 2, 1... Das ZDF zeigt am heutigen Sonntagabend einen neuen Film aus seiner "Rosamunde Pilcher"-Reihe . Es geht um Liebe, Eifersucht und Tod.

Riley (l.) bringt den Versicherungsagenten Liam Show zu Helen. © ZDF/Jon Ailes

Helen Brody (gespielt von Hedi Honert, 33) und ihr Mann Jonah (Tommy Schlesser, 33) haben gerade ihr Boot "Helen II" fertiggestellt und auf einen Anhänger geladen. Jonah will den Kutter nun auf dem Meer testen, bevor es zum Käufer gebracht wird.

"Ich will nicht, dass du mit ihr rausfährst. Die Wettervorhersage sieht wirklich schlecht aus", sorgt sich seine Frau. Doch ihr Partner erinnert sie: "Du weißt ganz genau: Wenn wir das Boot heute nicht ausliefern, gibt's kein Geld."

Ihr befreundeter Holzhändler Riley Cummings (Gabriel von Berlepsch, 39), der Jonah begleitet, scherzt: "Das ist eine Testfahrt und keine Ozeanüberquerung." Noch früh genug wird sich die Sorgenfreiheit in Luft auflösen.

Denn in dem heftigen Unwetter verschwindet der Kapitän. Weder er noch die "Helen II" können von Riley gefunden werden. Entdeckt werden dafür am nächsten Morgen am Strand Wrackteile, die eindeutig dem Holzkutter zugeordnet werden können.